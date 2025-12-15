قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عبدالجليل يوجه رسالة للأهلي بضم يزن النعيمات
إنفوجراف | النقل تكشف التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
رياضة

محمد عبدالجليل يوجه رسالة للأهلي بضم يزن النعيمات

يزن النعيمات
يزن النعيمات
يمنى عبد الظاهر

يرى محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن غياب التخطيط داخل نادي الزمالك يُعد السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج الفريق، مشددًا على أن الأزمات المالية ليست العامل الوحيد في تدهور الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، المذاع على قناة «cbc»، إن الزمالك يعاني من افتقاد الرؤية الواضحة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الفريق ونتائجه، مؤكدًا أن التخطيط السليم هو أساس الاستقرار الفني والإداري.

وفيما يخص النادي الأهلي، وجّه عبدالجليل نصيحة لإدارته بالتفكير في التعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات، رغم تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موضحًا أن صغر سن اللاعب يمثل عاملًا مهمًا، مع إمكانية التفاوض لتخفيض المقابل المادي، خاصة في ظل إهدار الأهلي مبالغ مالية كبيرة في صفقة الفرنسي موديست دون عائد فني يوازي التكلفة.

كما شدد على ضرورة اعتماد الأهلي على العناصر الشابة، وعلى رأسهم محمد عبدالله، معلنًا رفضه لفكرة التعاقد مع بابلو الصباغ، بسبب انشغاله بمجال الغناء إلى جانب كرة القدم.

وتحدث عبدالجليل عن حامد حمدان لاعب بتروجت، مؤكدًا أنه لاعب «سوبر» وسيكون إضافة قوية لأي من الأهلي أو الزمالك، نظرًا لصغر سنه وتمتعه بشخصية قوية داخل الملعب، واصفًا إياه بأنه مزيج من مروان عطية وأليو ديانج.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق تصريحاته بتأكيده أن حامد حمدان يتفوق فنيًا على أليو ديانج بفارق كبير، معتبرًا أن اللاعب المالي يمتلك إمكانيات بدنية مميزة، لكنه يتسبب في إرباك زملائه بسبب كثرة التمريرات الخاطئة خلال المباريات.

