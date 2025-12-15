قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يطلق النيران على رفح الفلسطينية ويشن غارات جوية مكثفة
أستراليا.. الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية
بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أب وابنه وراء هجوم بوندي في سيدني.. دخل أستراليا بتأشيرة طالب
روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس
أشرف روقا: 2 لاعيبة في الزمالك باعوا عربياتهم بسبب تأخر الرواتب
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار: الزمالك كيان دولة وليس مشروعا خاصا ويجب محاسبة المخطئين

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تُعد كيانًا عامًا تابعًا للدولة وليست مشروعًا خاصًا، مشددًا على أهمية الفصل بين أخطاء الإدارات المتعاقبة وتاريخ واسم نادي الزمالك.

وقال نصار، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إنه يحترم مؤسسات الدولة وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء، إلا أن الزمالك يجب النظر إليه باعتباره مؤسسة رياضية كبيرة ذات جماهيرية عريضة، وليس كيانًا فرديًا لتحقيق مصالح شخصية.

وأضاف أن أي مشروع استثماري خاص بأرض نادي الزمالك، في حال تنفيذه، سيعود بالنفع على النادي نفسه وليس على أشخاص بعينهم، مطالبًا الدولة بإدراك قيمة الزمالك ودعمه خلال المرحلة الحالية بدلًا من تركه يواجه أزمات متلاحقة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن النادي حصل على جميع الموافقات الرسمية لإنشاء فرع أكتوبر، مؤكدًا أن أي أخطاء إدارية يجب أن يُحاسب عليها مجلس الإدارة المسؤول عنها، دون تحميل النادي أو جماهيره تبعات تلك الأخطاء.

واختتم عفت نصار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تسببه في الإضرار بنادي الزمالك، مشددًا على أن القلعة البيضاء كيان كبير لا يليق به كل هذا الجدل والضغوط المستمرة.

عفت نصار نادي الزمالك الزمالك اخبار الزمالك عفت نصار نجم الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

مشغولات ذهبية

بيع وشراء.. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تكلفة العملية تتجاوز مليوني جنيه خارج التغطية الصحية

بدون تدخل جراحي.. فريق طبي ينقذ مسنا في بورسعيد

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة آخر بطلق ناري في أسوان

المبادرة

20 ألف لحاف وبطانية..تدشين مبادرةدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

بالصور

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد