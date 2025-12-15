عفت نصار: الزمالك كيان دولة وليس مشروعا خاصا ويجب محاسبة المخطئين

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تُعد كيانًا عامًا تابعًا للدولة وليست مشروعًا خاصًا، مشددًا على أهمية الفصل بين أخطاء الإدارات المتعاقبة وتاريخ واسم نادي الزمالك.

وقال نصار، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إنه يحترم مؤسسات الدولة وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء، إلا أن الزمالك يجب النظر إليه باعتباره مؤسسة رياضية كبيرة ذات جماهيرية عريضة، وليس كيانًا فرديًا لتحقيق مصالح شخصية.

وأضاف أن أي مشروع استثماري خاص بأرض نادي الزمالك، في حال تنفيذه، سيعود بالنفع على النادي نفسه وليس على أشخاص بعينهم، مطالبًا الدولة بإدراك قيمة الزمالك ودعمه خلال المرحلة الحالية بدلًا من تركه يواجه أزمات متلاحقة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن النادي حصل على جميع الموافقات الرسمية لإنشاء فرع أكتوبر، مؤكدًا أن أي أخطاء إدارية يجب أن يُحاسب عليها مجلس الإدارة المسؤول عنها، دون تحميل النادي أو جماهيره تبعات تلك الأخطاء.

واختتم عفت نصار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تسببه في الإضرار بنادي الزمالك، مشددًا على أن القلعة البيضاء كيان كبير لا يليق به كل هذا الجدل والضغوط المستمرة.