مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم /الاثنين/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال.



يُشار إلى أن جماعات استيطانية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يعرف بعيد "الحانوكا" اليهودي.



وفي جنوب شرق نابلس، اقتحم مستوطنون، فجر اليوم، مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا بالمدينة.



وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، قبل اقتحام عدة حافلات تقل مئات المستوطنين للمقامات الدينية، حيث أدوا طقوسا تلمودية.

