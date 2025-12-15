قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ

 اقتحم مستوطنون، صباح اليوم /الاثنين/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال.


يُشار إلى أن جماعات استيطانية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يعرف بعيد "الحانوكا" اليهودي.


وفي جنوب شرق نابلس، اقتحم مستوطنون، فجر اليوم، مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا بالمدينة.


وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، قبل اقتحام عدة حافلات تقل مئات المستوطنين للمقامات الدينية، حيث أدوا طقوسا تلمودية.
 

