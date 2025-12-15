قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام?

رشا عوني

مع اقتراب انتهاء العام الجاري 2025، ارتفعت معدلات البحث عن موعد شهر رمضان2026 والذي تفصلنا عنه أيام قليلة ويترقبه الجميع كل عام بنفحات روحانية وإيمانية للاحتفال بقدوم الشهر الكريم . 

موعد شهر رجب 1447 هـ فلكيا

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر جمادى الآخرة 1447 هـ، تصدر موعد شهر رجب محركات البحث، حيث أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب 1447 هـ فلكيا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

أسماء شهر رجب ومعانيها، منها الأصب والمقيم - تليجراف مصر
موعد شهر رجب 

موعد الأيام البيض في شهر رجب

توافق الأيام البيض من شهر رجب، وهي أيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، أيام الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير، والأحد 4 يناير، ويستحب صيامها لما لها من فضل عظيم.

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً

تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 هو موعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام

تتراوح عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان بين 12 و13 ساعة يوميا، وتكون أقل في الأيام الأولى من الشهر، ثم تزداد تدريجيا مع تقدم الأيام.

استطلاع هلال رمضان 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وتشير الحسابات الفلكية إلى بقاء الهلال بعد الغروب لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة، و37 دقيقة في القاهرة، وبين 34 و37 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية.

وفي عدد من العواصم العربية، يتراوح زمن بقاء الهلال بين 20 و44 دقيقة، بينما يغرب القمر قبل الشمس بدقيقة واحدة في جاكرتا، وهو ما يعزز فلكيا احتمالية أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان.

هل هلالك».. ما هو أول أيام شهر رمضان 2026؟ - الأسبوع
رمضان 2026

متى رمضان وعيد الفطر2026؟

ويترقب الجميع موعد عيد الفطر 2026 وإجازة عيد الفطر، ووفقًا للتقديرات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك 2026 يوم الجمعة 20 مارس ، حيث ينتهي رمضان 19 مارس 2026 وبعدها تبدأ إجازة عيد الفطر الرسمية . 

باقي كام يوم على رمضان2026؟

اعتباراً من اليوم الأثنين 15 ديسمبر، وحتي موعد شهر رمضان 2026، يتبقى لنا 64 يوماً على شهر رمضان، حيث جاء هذا السؤال الأكثر بحثاً على جوجل ليترقب الجميع موعد الشهر الكريم خلال الشهرين المقبلين . 

