القنصل المصري في الرياض: الإقبال على التصويت كثيف رغم المطر

قال السفير ياسر هاشم، القنصل المصري في الرياض، إن التصويت في السعودية بدأ الساعة 7 صباحًا، مشيرًا إلى أن «المفاجأة السارة كانت في الإقبال الكثيف من أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات رغم أنه يوم عمل وسط الأسبوع»، وأضاف أن اليوم كان يومًا مبهجًا، رغم إعادة الانتخابات عدة مرات، حيث كان هناك حضور كثيف من المصريين على الرغم من كونه يومًا ممطرًا في المملكة.

وأوضح السفير، خلال لقائه مع جمال الوصيف مراسل اكسترا نيوز، أن «تنسيقًا جيدًا تم بين القنصلية والسفارة وأبناء الجالية»، مشيرًا إلى وجود حافلات قادمة من «الدمام، القصيم، وغيرها من المناطق»، موضحًا أنه منذ مساء الأمس كانت الحافلات تُجهز لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، مضيفا أنه «كان هناك تعاون كبير مع مندوبي الجالية في مختلف المناطق، بما في ذلك الدمام والمنطقة الشرقية».

وأشار السفير إلى أن حافلات كثيرة جاءت منذ الصباح الباكر من المناطق الشرقية، وتم التنسيق مع العديد من المواطنين لإتمام العملية الانتخابية بنجاح، موضحًا أن بعض الحافلات ستتوجه إلى مراكز الاقتراع بعد ساعات العمل الرسمية، حيث ستزداد المشاركة بعد الساعة 5 مساء.

فيما يتعلق بالأقبال على الانتخابات، قال السفير هاشم إن «محافظات مثل الدقهلية والشرقية والغربية شهدت إقبالًا كثيفًا»، مشيرًا إلى أن المشاركة كانت مميزة خاصة في المرحلة الثانية، حيث شهدت الدقهلية نشاطًا كبيرًا من الناخبين، مضيفا أن الرسالة الإيجابية التي نأمل في توصيلها هي ضرورة نجاح العملية الانتخابية، وهو ما يعكس حرص المصريين في الخارج على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.