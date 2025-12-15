الأطباء تخصص رابط لتلقي الشكاوى ضد الكيانات الوهمية والدخلاء

أعلنت النقابة العامة للأطباء وفي إطار المسؤولية الوطنية والمهنية، وإيماناً منها بضرورة التصدي الحازم لظاهرة «مدعي الطب» و«الدخلاء على المهنة»، وكذلك مواجهة أي ممارسات تمثل خروجا عن الأعراف والأصول الطبية المستقرة؛ عن تفعيل رابط الكتروني لتلقي الشكاوى في هذا الصدد.

وكشفت نقابة الأطباء عن أن المنصة مخصصة لاستقبال الشكاوى التالية:

شكاوى الأطباء: للإبلاغ عن أي كيانات وهمية، أو أشخاص ينتحلون صفة طبيب، أو أي تعديات مهنية تضر بسمعة الطب في مصر.

شكاوى المرضى والمواطنين: لضمان حق المريض في خدمة طبية آمنة، والإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو إهمال أو انتحال صفة.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في محاربة كل من تسول له نفسه الإساءة لمهنة الطب السامية أو العبث بأرواح المواطنين.

رابط تقديم الشكوى/البلاغ:

https://forms.gle/gH6JovWgHuW4TKZH8