الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت لدعم فريق السلة

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت لدعم فريق السلة.

وتوصلت إدارة نادي الزمالك لإتفاق مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت من أجل تدعيم صفوف فريق كرة السلة للفارس الأبيض.

كان عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك قد اعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق الاول خلال الفترة المقبلة.

وقال عصام عبد الحميد مدرب الزمالك في بيان له : " اعتذر عن استكمال مهمتي مع الفريق الاول لنادي الزمالك لكره السله نظرا لعدم المصداقيه من مسئولي النادي في دعم الفريق أو الحفاظ علي قوام الفريق الأمر الذي يصعب معه تحقيق آمال جماهير الزمالك العظيمه في عوده كره السله الزملكاوية لمنصات التتويج بالبطولات .

وأضاف: " لقد حققت علي مدار تاريخي كمدير فني للزمالك 12 بطوله و قبلت المهمه في ظروف صعبه لكن للاسف المسئولين عن ملف ألعاب الصالات في نادي الزمالك هواه لا يعرفون قيمه نادي الزمالك و سأتحدث بالتفاصيل لاحقا .. عاش الزمالك .