الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
رياضة

كفاية مبررات.. شوبير يوجه رسالة للزمالك ومجلس إدارته

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لنادي الزمالك ومجلس إدارته عقب الأزمات العديدة التي تعرض لها. 

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "إذا كنت أعاني مرضًا معينًا، ولدي مشكلة واضحة وتشخيصها ظاهر، فهل أذهب لإجراء عملية جراحية لعلاج هذا الورم أو هذه المشكلة، كما يقول لي الطبيب، أم أظل طوال الوقت أبحث عن مبررات، وأقنع نفسي وأقنع الناس بأن المشكلة في أمر آخر؟ أخسر بطولة فأقول التحكيم، أخسر مباراة فأقول إدارة المسابقات، أو أقول إن هناك ظلمًا، أو ألوّح بالانسحاب من الدوري وترك كأس مصر وترك كل البطولات المحلية من أولها إلى آخرها؟''.

وكشفت النيابة العامة  مفاجأة  من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

