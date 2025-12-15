خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

فجر خبير لغة الجسد الشهير دارين ستانتون، وهو خبير بارز في لغة الجسد، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وصفق صلاح للجماهير بعد مباراة برايتون، وهتفوا له بأغنيته المفضلة منذ انتقاله للريدز في صيف 2017، “الملك المصري”.

خبير لغة جسد يفجر مفاجأة

وقال خبير لغة جسد في تصريحات صحفية: "بصراحة، بدا محمد صلاح متأثرًا للغاية بعد مباراة برايتون، أعتقد أن الأمر كان أشبه برثاء له، لا أعتقد أننا سنراه مجددًا".

واضاف: "نعم، كانت الدموع تملأ عينيه وهو يصفق مع الجمهور، لذا أعتقد أن تلك كانت أغنيته الأخيرة، نوعًا من الوداع، أعتقد أنه على الرغم من أنها لم تكن وداعًا رسميًا، إلا أنه يعلم في قرارة نفسه أنه لن يكون في ذلك الموقف ولن يمشي على تلك الأرضية مرة أخرى".

وأتم: "كان لصلاح تعبيرٌ ما، كان حزنًا وخيبة أمل، لأنه من الواضح أن الأمور لم تسر على نحوٍ مختلف.. كان حزينًا للغاية، متأثرًا جدًا، والدموع تملأ عينيه، وكانت ملامح وجهه تُظهر تعابير حزن دقيقة".

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع نادي ليفربول، حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 30 مليون يورو.