قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القادسية السعودي يقترب من التعاقد مع مدرب ليفربول السابق

القادسية
القادسية
منتصر الرفاعي

اقترب نادي القادسية السعودي من حسم ملف المدير الفني الجديد، بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع الإيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن رودجرز، الذي أنهى تجربته مع سيلتك الإسكتلندي في أكتوبر الماضي، بات قريبًا من خوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري السعودي، في ظل استمرار المباحثات النهائية بين الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

ويعد بريندان رودجرز الخيار الأبرز لإدارة القادسية، نظرًا لسجله التدريبي المميز وخبراته الواسعة في الملاعب الإنجليزية، حيث سبق له قيادة أندية سوانزي سيتي، وليستر سيتي، وليفربول، إلى جانب نجاحاته الكبيرة مع سيلتك، الذي تُوّج معه بعدة بطولات خلال فترتين تدريبيتين، فضلًا عن فلسفته الهجومية وأسلوبه المميز.

تأتي هذه التحركات عقب إعلان نادي القادسية رسميًا إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد النادي في بيان رسمي أن فسخ التعاقد تم بالتراضي بين الطرفين.

ووجهت إدارة القادسية الشكر لميشيل جونزاليس وجهازه المعاون على ما قدموه من مجهودات، مشيدة بدورهم في عودة الفريق إلى الدوري السعودي للمحترفين، والوصول إلى نهائي كأس الملك.

وأشار بيان إلى أن إدارة النادي تعمل حاليًا على التعاقد مع مدير فني جديد، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من جميع التفاصيل، بما يضمن استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل نادي القادسية حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر النصر، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

القادسية ليفربول بريندان رودجرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

إطلاق HyperOS 3

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

هاتف آبل القابل للطي

هل سيغير iPhone Fold قواعد اللعبة.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون قابل للطي في 2026

تصوير

تفاصيل ختام المسابقة العالمية للتصوير 2025

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد