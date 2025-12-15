القادسية السعودي يقترب من التعاقد مع مدرب ليفربول السابق

اقترب نادي القادسية السعودي من حسم ملف المدير الفني الجديد، بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع الإيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن رودجرز، الذي أنهى تجربته مع سيلتك الإسكتلندي في أكتوبر الماضي، بات قريبًا من خوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري السعودي، في ظل استمرار المباحثات النهائية بين الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

ويعد بريندان رودجرز الخيار الأبرز لإدارة القادسية، نظرًا لسجله التدريبي المميز وخبراته الواسعة في الملاعب الإنجليزية، حيث سبق له قيادة أندية سوانزي سيتي، وليستر سيتي، وليفربول، إلى جانب نجاحاته الكبيرة مع سيلتك، الذي تُوّج معه بعدة بطولات خلال فترتين تدريبيتين، فضلًا عن فلسفته الهجومية وأسلوبه المميز.

تأتي هذه التحركات عقب إعلان نادي القادسية رسميًا إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد النادي في بيان رسمي أن فسخ التعاقد تم بالتراضي بين الطرفين.

ووجهت إدارة القادسية الشكر لميشيل جونزاليس وجهازه المعاون على ما قدموه من مجهودات، مشيدة بدورهم في عودة الفريق إلى الدوري السعودي للمحترفين، والوصول إلى نهائي كأس الملك.

وأشار بيان إلى أن إدارة النادي تعمل حاليًا على التعاقد مع مدير فني جديد، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من جميع التفاصيل، بما يضمن استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل نادي القادسية حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر النصر، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.