بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

واصل المصريون بالخارج التصويت لليوم الأول بجولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 139 مقر انتخابی بالسفارات المصرية بالخارج في 117 دولة ويستمر حتى الثلاثاء 16 ديسمبر، على أن تنطلق غدًا الأربعاء التصويت داخل مصر.

وجه القاضى أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات رسالة للمصريين بالخارج قال خلالها: «بسم الله الحق العدل، أبناء مصر في الخارج، كنتم ومازلتم واجهة هذا البلد المشرفة أمام مختلف شعوب الأرض، بما تحملون من قيم وأصالة، وتاريخ وحضارة، واليوم نحن علي موعد جديد في مسار ممتد من العمل والبناء، وتعزيز الديمقراطية وحرية الإرادة في الاختيار، ندعوكم مجددًا إلي المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة على عدد 101 مقعد».

وأضاف أن تجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «حدائق القبة» على مقعد واحد، الدائرة العاشرة «المطرية» على مقعدين، الدائرة الحادية عشر «المرج» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة» على مقعد واحد، الدائرة السابعة عشر «البساتين» على مقعد واحد، الدائرة التاسعة عشر «حلوان» على 3 مقاعد، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «طوخ» على مقعدين، الدائرة الرابعة «قليوب» على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة «الخانكة» على مقعد واحد، الدائرة السادسة «شبين القناطر» على مقعد واحد، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، على مقعدين، الدائرة الثانية «مركز المنصورة» على مقعدين، الدائرة الثالثة «بلقاس» على مقعدين، الدائرة الرابعة «طلخا» على مقعدين، الدائرة الخامسة «دكرنس» على 3 مقاعد، الدائرة السادسة «منية النصر» على مقعدين، الدائرة السابعة «المنزلة» على مقعدين، الدائرة الثامنة «ميت غمر» على مقعدين، الدائرة التاسعة «أجا» على مقعدين، الدائرة العاشرة «السنبلاوين» على مقعدين.

كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم» على مقعدين، الدائرة الثانية «قويسنا» على مقعدين، الدائرة الثالثة «تلا» على مقعدين، الدائرة الرابعة «أشمون» على مقعدين، الدائرة الخامسة «الباجور» على مقعد واحد، الدائرة السادسة «منوف» على مقعد واحد، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا» على 3 مقاعد، الدائرة الثانية «كفر الزيات» على مقعدين، الدائرة الثالثة «قطور» على مقعد واحد، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى» على مقعدين، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى» على مقعدين، الدائرة السادسة «سمنود» على مقعد واحد، الدائرة السابعة «زفتى» على 3 مقاعد، وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ» على 3 مقاعد، الدائرة الثانية «سيدى سالم» على مقعدين، الدائرة الثالثة «الحامول» على مقعدين، الدائرة الرابعة «دسوق» على 3 مقاعد، وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق» على 4 مقاعد، الدائرة الثانية «بلبيس» على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «أبو كبير» على مقعدين، الدائرة السادسة «ديرب نجم» على مقعدين، الدائرة السابعة «فاقوس» على 3 مقاعد، الدائرة الثامنة «أبو حماد» على مقعدين، الدائرة التاسعة «الحسينية» على مقعد واحد، وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد» على مقعدين، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» على مقعد واحد، وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «القنطرة غرب» على مقعد واحد، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة» على مقعد واحد، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس» على مقعد واحد، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة» على مقعد واحد، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور»، على مقعد واحد، ».

وأشار إلى أنه بدأت العملية الانتخابية في تلك الدوائر في 139 مقر انتخابی بالسفارات المصرية بالخارج في عدد 117 دولة وأول سفارة بدأت سفارة نيوزيلاندا، في تمام الساعة 10 مساء أمس الأول بتوقيت القاهرة، وتم فتح اللجان تباعا في كل المقار الانتخابية بالسفارات المصرية بالخارج، موضحا أن آخر بعثة يتم بدء التصويت بها هي لوس أنجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية بتمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

واختتم حديثه قائلا: تأكدوا أن صوتكم مسموع، واختیاراتكم هي الفيصل والأهم أن وجودكم معنا في هذا الاستحقاق الانتخابي، قوة دفع إيجابية لنا جميعا لكي نحذو حذوكم، ونقتدي بسعيكم في الحرص علي الانتخاب.