مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

البهى عمرو

تشهد البلاد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يصاحبه تساقط للأمطار، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، لذلك تنصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لتفادي الإصابة بنزلات البرد أو الأمراض التنفسية المنتشرة بين كثير من المواطنين.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء شتوية اليوم تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا المنخفض يؤدي إلى تكون السحب وزيادة فرص هطول الأمطار.

أمطار غزيرة

وفيما يتعلق بسقوط الأمطار، أكدت أن المحافظات الشمالية هي الأكثر عرضة لها، مع توقعات بأن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق الشمالية.

كما ذكرت أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 12 إلى 13 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء شديدة البرودة، خاصة في المناطق الجديدة والبعيدة عن الكتل العمرانية.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطاً ملحوظاً للرياح في بعض المحافظات، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كيلو متراً في الساعة، مشيرة إلى أن الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة خاصة في محافظات الصعيد، مما سيؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة    20     13

العاصمة الإدارية 21   12

6 أكتوبر 21    12

بنهــــا 20    13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر لـ 9 يناير القادم

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

محمد صابر عرب

رئيس الأوبرا ينعى صابر عرب: دعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

