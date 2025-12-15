أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

تشهد البلاد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يصاحبه تساقط للأمطار، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، لذلك تنصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لتفادي الإصابة بنزلات البرد أو الأمراض التنفسية المنتشرة بين كثير من المواطنين.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء شتوية اليوم تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا المنخفض يؤدي إلى تكون السحب وزيادة فرص هطول الأمطار.

أمطار غزيرة

وفيما يتعلق بسقوط الأمطار، أكدت أن المحافظات الشمالية هي الأكثر عرضة لها، مع توقعات بأن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق الشمالية.

كما ذكرت أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 12 إلى 13 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء شديدة البرودة، خاصة في المناطق الجديدة والبعيدة عن الكتل العمرانية.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطاً ملحوظاً للرياح في بعض المحافظات، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كيلو متراً في الساعة، مشيرة إلى أن الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة خاصة في محافظات الصعيد، مما سيؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13