رغم الأمطار .. ميناء دمياط يستقبل 9 سفن اليوم



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء يعمل بصورة طبيعيه رغم التقلبات الجويه وتساقط الأمطار حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .



وقد أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37351 طن تشمل : 7390 طن يوريا و 12743 طن كلينكر و 1300 طن أسمنت معبأ و 15918 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61473 طن تشمل : 5500 طن حديد و 988 طن خشب زان و 14500 طن خردة و 2890 طن زيت طعام و 26700 طن ذرة و 10895 طن قمح .

بينما أكد على أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 858 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 64 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47644 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82083 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4853 حركة .