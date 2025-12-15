قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
رغم الأمطار .. ميناء دمياط يستقبل 9 سفن اليوم

ميناء دمياط.. ارشيفيه
ميناء دمياط.. ارشيفيه


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء يعمل بصورة طبيعيه رغم التقلبات الجويه وتساقط الأمطار حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن  بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .


وقد أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37351 طن تشمل :  7390 طن يوريا و 12743 طن كلينكر و 1300 طن أسمنت معبأ و 15918 طن بضائع متنوعة .
كما  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61473 طن تشمل :   5500 طن حديد و 988 طن خشب زان و 14500 طن خردة و 2890 طن زيت طعام  و 26700 طن ذرة و 10895 طن قمح .
بينما أكد على أنه قد  بلغت حركة الصادر من الحاويات 858 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 64 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47644 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82083 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4853 حركة .

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

