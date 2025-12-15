قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"سر الميلاد وحياتنا المكرسة".. الأنبا عمانوئيل يستقبل الأخوات الراهبات بالإيبارشية

الأنبا عمانوئيل عياد والراهبات
الأنبا عمانوئيل عياد والراهبات
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبه لقاء الأب المطران مع الأخوات الراهبات، حيث تحدث عن أهمية هذا الاجتماع الذي هو يمثل يوم عيد وفرح، كما أنه وقت غني، فجيد أن نختلي من وقت لأخر على مثال يسوع الذي كان ينفرد بالتلاميذ.

كذلك، تحدث راعي الإيبارشيّة حول أخبار الكنيسة المحلية، والجامعة وأهم حدث هو زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى تركيا، ولبنان، كما تناول نيافته أخبار الإيبارشية خلال الفترة الماضية والتي شهدت عدة ندوات تكوينية للآباء الكهنة، كما أعلن الأنبا عمانوئيل عن موعد ختام عام اليوبيل بمصر.

سر الميلاد 

تلا ذلك، لقاء روحي وتأمل بعنوان "سر الميلاد وحياتنا المكرسة"، ألقاه الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، راعي كنيسة سيدة لورد، بنجع حمادي.

وركز اللقاء على التجسد هو سر يسلم فيه الله ذاته للإنسان، سر صغر الله. فالله يفرغ ذاته، ويتجسد، ويضع نفسه في أصغر صورة فهو يحتاج للمسة وهو الذي أنعم على المخلوقات في ليلة باردة يحتاج ليد تحتضنه، وتلمسه.

الله لا يفرض ذاته، ولكنه يعرض هو لا يطالب وهو المالك. حدث الميلاد هو إله لا يخلص بالقوة فالذي خلقك بدون إرادتك لا يمكن أن يخلصك بدون إرادتك.

الله شاركنا بالكامل في إنسانيتنا. الميلاد مفتاح لنا اليوم، لنعيد قراءة حياتنا المكرسة. الله يختار أن يكشف قلبه، ويسلم هذا القلب لقلوبنا. الميلاد هو زمن العودة لأصول دعوتنا.

الله يختار الفقر ليقول لنا أن الفقر المقدس هو كنز الله الحقيقي. وفقر، وكنز الله يكمن في العلاقة القائمة بين الله والانسان. الفقر الحقيقي هو إختيار حر، هل أفرغ ذاتي من ذاتي لأفسح المجال لأختي ولأخي؟ الفقر الحقيقي هو التحرر مما يثقل القلب.

العفة هي ليست اللازواج، بل هي اللاامتلاك. العفة هي الحب الذي تنشأ منه الحياة المكرسة، هي المساحة الحرة لمحبة الله. العفة ليست تنازل، بل هي أسلوب حياة. قلب محب، قلب لين.

"الطاعة ليست خسارة": الإصغاء إلى كلمة الله التي تركت واختفت من بيوتنا. يسوع لا يكون موجود في العزلة، سر التجسد حدث في العلاقات، وليس في صمت العزلة. البشرى أتت للرعاة، والمجوس.

قبول وساطة الإخوة، والعودة إلى الحرارة، والاختيار الأول.  الحياة المكرسة هي استباق الملكوت، هي الصورة التي سوف نكون عليها في الملكوت.

الحياة المكرسة هي أحد الأماكن المميزة التي يحب أن يتجسد فيه يسوع المسيح، فهي فقر يحرر، عفة تحب، طاعة تنجب، إخوة تستقبل، رسالة تعلن النور. واختتم اليوم  بلقاء المحبة الأخوية. 

الأنبا عمانوئيل عياد إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الكاثوليك الراهبات القداس الإلهي الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

ترشيحاتنا

انتخابات

المصريون فى السعودية يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

القنصل المصري في الرياض

القنصل المصري في الرياض: الإقبال على التصويت كثيف رغم المطر

صورة أرشيفية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

بالصور

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

المقار الانتخابية
المقار الانتخابية
المقار الانتخابية

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد