"سر الميلاد وحياتنا المكرسة".. الأنبا عمانوئيل يستقبل الأخوات الراهبات بالإيبارشية

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبه لقاء الأب المطران مع الأخوات الراهبات، حيث تحدث عن أهمية هذا الاجتماع الذي هو يمثل يوم عيد وفرح، كما أنه وقت غني، فجيد أن نختلي من وقت لأخر على مثال يسوع الذي كان ينفرد بالتلاميذ.

كذلك، تحدث راعي الإيبارشيّة حول أخبار الكنيسة المحلية، والجامعة وأهم حدث هو زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى تركيا، ولبنان، كما تناول نيافته أخبار الإيبارشية خلال الفترة الماضية والتي شهدت عدة ندوات تكوينية للآباء الكهنة، كما أعلن الأنبا عمانوئيل عن موعد ختام عام اليوبيل بمصر.

سر الميلاد

تلا ذلك، لقاء روحي وتأمل بعنوان "سر الميلاد وحياتنا المكرسة"، ألقاه الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، راعي كنيسة سيدة لورد، بنجع حمادي.

وركز اللقاء على التجسد هو سر يسلم فيه الله ذاته للإنسان، سر صغر الله. فالله يفرغ ذاته، ويتجسد، ويضع نفسه في أصغر صورة فهو يحتاج للمسة وهو الذي أنعم على المخلوقات في ليلة باردة يحتاج ليد تحتضنه، وتلمسه.

الله لا يفرض ذاته، ولكنه يعرض هو لا يطالب وهو المالك. حدث الميلاد هو إله لا يخلص بالقوة فالذي خلقك بدون إرادتك لا يمكن أن يخلصك بدون إرادتك.

الله شاركنا بالكامل في إنسانيتنا. الميلاد مفتاح لنا اليوم، لنعيد قراءة حياتنا المكرسة. الله يختار أن يكشف قلبه، ويسلم هذا القلب لقلوبنا. الميلاد هو زمن العودة لأصول دعوتنا.

الله يختار الفقر ليقول لنا أن الفقر المقدس هو كنز الله الحقيقي. وفقر، وكنز الله يكمن في العلاقة القائمة بين الله والانسان. الفقر الحقيقي هو إختيار حر، هل أفرغ ذاتي من ذاتي لأفسح المجال لأختي ولأخي؟ الفقر الحقيقي هو التحرر مما يثقل القلب.

العفة هي ليست اللازواج، بل هي اللاامتلاك. العفة هي الحب الذي تنشأ منه الحياة المكرسة، هي المساحة الحرة لمحبة الله. العفة ليست تنازل، بل هي أسلوب حياة. قلب محب، قلب لين.

"الطاعة ليست خسارة": الإصغاء إلى كلمة الله التي تركت واختفت من بيوتنا. يسوع لا يكون موجود في العزلة، سر التجسد حدث في العلاقات، وليس في صمت العزلة. البشرى أتت للرعاة، والمجوس.

قبول وساطة الإخوة، والعودة إلى الحرارة، والاختيار الأول. الحياة المكرسة هي استباق الملكوت، هي الصورة التي سوف نكون عليها في الملكوت.

الحياة المكرسة هي أحد الأماكن المميزة التي يحب أن يتجسد فيه يسوع المسيح، فهي فقر يحرر، عفة تحب، طاعة تنجب، إخوة تستقبل، رسالة تعلن النور. واختتم اليوم بلقاء المحبة الأخوية.