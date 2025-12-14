رسامة شمامسة جدد لكنيسة "العذراء والملاك غبريال والقديس بشنونة" بالمنشية

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال والقديس بشنونة بالمنشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١١ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، واثنين آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون(مساعد شماس)، وذلك للخدمة بها.

وشارك في الصلوات الآباء كاهني الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

وفي سياق آخر ، احتفلت إيبارشية شبرا الخيمة، بختام مهرجان الأنشطة الصيفية لعام ٢٠٢٥ في مقر المطرانية بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية، حيث أعلن نيافته أسماء الفائزين وسلّمهم الجوائز، وتم التقاط الصور التذكارية.