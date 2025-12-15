تعدوا عليه بسلاح أبيض.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف سائق توك توك بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر، والتعدي عليه بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض على أحد الطرق في القليوبية.

القبض على المتهمين بسرقة محمول من سائق توك توك بالقليوبية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية).

وضبط بحوزة المذكورين (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا أنه بتاريخ 11 ديسمبر الجاري حدثت مشادة كلامية بينهم وبين (سائق توك توك "الظاهر بمقطع الفيديو")؛ لاصطدامه بأحدهم بالخطأ، فقام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط، دون سرقة هاتفه المحمول، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد اللتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية.