وقع من فوق الكوبري.. العثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب حيث تبين أنه اختل توازنه وسقط من أعلى الكوبري أثناء عبور الطريق.

العثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب انتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الجيزة و تبين من الفحص أنه أثناء عبور طالب ١٢ سنة من الحارة البطيئة إلى الحارة السريعة أعلى كوبرى الدائري بالمنيب اختل توازنه وسقط من أعلى الكوبري لأسفله ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل جثمان الطالب لثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.