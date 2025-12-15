قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
أخبار البلد

"الوطنية للانتخابات": انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
أ ش أ

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج في 55 دائرة موزعة على 18 محافظة يتنافس فيها المرشحون بهذه الجولة على 101 مقعد.

وقال المستشار بنداري - خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد - إن البعثة الدبلوماسية في نيوزيلندا كانت أول البعثات الدبلوماسية في مباشرة أعمالها وذلك من بين 139 مقرًا للبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة ، وتستمر على مدار يومين بالخارج ، ويومي الأربعاء والخميس في الداخل.

وأضاف أن الدوائر التي تشهد جولة الإعادة تتضمن ، محافظة القاهرة، بالدائرة الثالثة بقسم الزاوية الحمراء، والخامسة قسم حدائق القبة، والعاشرة قسم المطرية والحادية عشر قسم المرج والخامسة عشر قسم الخليفة، والسابعة عشر البساتين والتاسعة عشر حلوان ، وفي محافظة القليوبية بالدائرة الأولى بمركز بنها، والثانية طوخ، والرابعة قليوب، والخامسة الخانكة والسادسة شبين القناطر، وبمحافظة الدقهلية، في الدائرة الأولى أول المنصورة، والثانية مركز المنصورة والثالثة مركز بلقاس، والرابعة مركز طلخا والخامسة مركز دكرنس والسادسة مركز منية النصر، والسابعة قسم المنزلة والثامنة مركز ميت غمر والتاسعة مركز أجا، والعاشرة السنبلاوين.

وبمحافظة المنوفية في الدائرة الأولى شبين الكوم والثانية قويسنا، والثالثة مركز تلا والرابعة مركز أشمون والخامسة مركز الباجور والسادسة مركز منوف ، وفي محافظة الغربية بالدائرة الأولى قسم أول طنطا، والثانية مركز كفر الزيات، والثالثة مركز قطور، والرابعة قسم أول المحلة الكبرى والدائرة الخامسة مركز المحلة الكبرى والسادسة مركز سمنود والسابعة مركز زفتى ، وفي محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى مركز كفر الشيخ، والثانية مركز سيدي سالم، والثالثة مركز الحامول والرابعة قسم دسوق.

ومحافظة الشرقية في الدائرة الأولى قسم أول الزقازيق، والثانية مركز بلبيس والثالثة قسم أول العاشر من رمضان والخامسة مركز ابو كبير والسادسة مركز ديرب نجم والسابعة مركز فاقوس والثامنة مركز أبو حماد والتاسعة مركز الحسينية ، وفي محافظة دمياط بالدائرة الثانية مركز كفر سعد، وفي محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى قسم أول بورفؤاد.

وفي محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى قسم ثان الإسماعيلية والثانية مركز القنطرة غرب والثالثة مركز القصاصين الجديدة ، ودائرة محافظة السويس ، وفي محافظة شمال سيناء، بالدائرة الثانية قسم الحسنة، ومحافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية الطور.

ودعا المستشار بنداري الناخبين للمشاركة الإيجابية مؤكدًا أن اختيار الناخب هو الفيصل والدافع الإيجابي لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا في تمام السابعة مساءً لمتابعة أعمال التصويت بالخارج.

الوطنية لانتخابات مجلس النواب المستشار أحمد بنداري

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

