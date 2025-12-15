أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج في 55 دائرة موزعة على 18 محافظة يتنافس فيها المرشحون بهذه الجولة على 101 مقعد.

وقال المستشار بنداري - خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد - إن البعثة الدبلوماسية في نيوزيلندا كانت أول البعثات الدبلوماسية في مباشرة أعمالها وذلك من بين 139 مقرًا للبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة ، وتستمر على مدار يومين بالخارج ، ويومي الأربعاء والخميس في الداخل.

وأضاف أن الدوائر التي تشهد جولة الإعادة تتضمن ، محافظة القاهرة، بالدائرة الثالثة بقسم الزاوية الحمراء، والخامسة قسم حدائق القبة، والعاشرة قسم المطرية والحادية عشر قسم المرج والخامسة عشر قسم الخليفة، والسابعة عشر البساتين والتاسعة عشر حلوان ، وفي محافظة القليوبية بالدائرة الأولى بمركز بنها، والثانية طوخ، والرابعة قليوب، والخامسة الخانكة والسادسة شبين القناطر، وبمحافظة الدقهلية، في الدائرة الأولى أول المنصورة، والثانية مركز المنصورة والثالثة مركز بلقاس، والرابعة مركز طلخا والخامسة مركز دكرنس والسادسة مركز منية النصر، والسابعة قسم المنزلة والثامنة مركز ميت غمر والتاسعة مركز أجا، والعاشرة السنبلاوين.

وبمحافظة المنوفية في الدائرة الأولى شبين الكوم والثانية قويسنا، والثالثة مركز تلا والرابعة مركز أشمون والخامسة مركز الباجور والسادسة مركز منوف ، وفي محافظة الغربية بالدائرة الأولى قسم أول طنطا، والثانية مركز كفر الزيات، والثالثة مركز قطور، والرابعة قسم أول المحلة الكبرى والدائرة الخامسة مركز المحلة الكبرى والسادسة مركز سمنود والسابعة مركز زفتى ، وفي محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى مركز كفر الشيخ، والثانية مركز سيدي سالم، والثالثة مركز الحامول والرابعة قسم دسوق.

ومحافظة الشرقية في الدائرة الأولى قسم أول الزقازيق، والثانية مركز بلبيس والثالثة قسم أول العاشر من رمضان والخامسة مركز ابو كبير والسادسة مركز ديرب نجم والسابعة مركز فاقوس والثامنة مركز أبو حماد والتاسعة مركز الحسينية ، وفي محافظة دمياط بالدائرة الثانية مركز كفر سعد، وفي محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى قسم أول بورفؤاد.

وفي محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى قسم ثان الإسماعيلية والثانية مركز القنطرة غرب والثالثة مركز القصاصين الجديدة ، ودائرة محافظة السويس ، وفي محافظة شمال سيناء، بالدائرة الثانية قسم الحسنة، ومحافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية الطور.

ودعا المستشار بنداري الناخبين للمشاركة الإيجابية مؤكدًا أن اختيار الناخب هو الفيصل والدافع الإيجابي لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا في تمام السابعة مساءً لمتابعة أعمال التصويت بالخارج.