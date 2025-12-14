خالد الغندور: مفاوضات شفهية بين بيراميدز والبنك الأهلي لضم أسامة فيصل

أكد الإعلامي خالد الغندور، أنه حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من قبل نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، هناك تواصل شفهي حدث من قبل نادي بيراميدز، لمعرفة طلبات نادي البنك الأهلي المالية نظير انتقال فيصل إلى السماوي، والنادي يرفض بيع اللاعب بأقل من 40 مليون جنيه.

وتابع، بيراميدز يرغب في التعاقد مع أسامة فيصل، بعد اقتراب رحيل مروان حمدي عن صفوف الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة، لذلك هناك رغبة قوية للتعاقد مع اللاعب.

واختتم، حتى الآن لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز لضم فيصل، وننتظر مفاوضات رسمية من قبل السماوي ومن ثم تحديد مصير اللاعب سواء بالانتقال إلى الفريق أو البقاء ضمن صفوف البنك الأهلي.