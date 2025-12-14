بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال

تأزم سجل الأندية المصرية أمام فرق البرازيل مجددًا، بعدما تلقى بيراميدز خسارة جديدة أمام فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال، على ملعب أحمد بن علي في قطر مساء السبت.

وبذلك، يظل الانتصار على الأندية البرازيلية حلمًا لم يتحقق لأي فريق مصري في المباريات الرسمية، رغم أن الأهلي حقق إنجازًا محدودًا قبل خمس سنوات عندما تغلب على بالميراس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، لكن النتيجة الرسمية سجلت كتعادل، مما أبقى الأندية المصرية بدون فوز رسمي على فرق البرازيل.

وسجلت الخسائر أمام الأندية البرازيلية تاريخًا طويلًا للأندية المصرية، حيث بدأت سلسلة الهزائم قبل 19 عامًا بهزيمة الأهلي أمام إنترناسيونال في نصف نهائي مونديال الأندية بهدفين مقابل هدف، تلتها الهزيمة أمام كورينثيانز في نسخة 2012، ثم فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل ثلاث سنوات، وفوز بالميراس في النسخة التالية 2-0، وأخيرًا فلومينينسي 2-0، قبل أن يعود بالميراس ويكرر الفوز في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

وبذلك، يستمر "الطابع البرازيلي" في إيقاف الأندية المصرية عن بلوغ النهائي أو تحقيق الانتصار، لتظل النتائج الرسمية تشير إلى تفوق الفرق البرازيلية في المواجهات المباشرة، ما يعكس الفجوة التاريخية بين الكرة المصرية ونظيرتها البرازيلية على المستوى القاري والدولي.