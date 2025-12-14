د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مسؤولية الذات

أعتقد أن الإدراك له مستويات من التكوين والنضج؛ حيث يمنحنا المقدرة على تحليل الواقع، ويخلق فينا فلسفة الاتزان في تناول قضايانا المختلفة؛ ومن ثم نستطيع أن نقول بأن هناك تكاملًا بين عملياتنا الذهنية، ووجدانياتنا المتنوعة، وما نحوزه من خبرة، وهذا ما يؤدي إلى الممارسة في سياقها المقبول، بل، والعمل دومًا على تحسينها؛ لتتناسب مع التغيرات المحيطة بنا وتواكب التطورات، التي تشهدها صور التعاملات الإنسانية، سواءً أكانت في الواقع أم عبر العالم الافتراضي، وهنا نتوقف عند حدود المسؤولية النابعة من شعور نقي، تترجمه أفعال سوية، تقوم على معرفة قويمة؛ لنستطيع أن نصنع قرارات صحيحة، نتخذها برشد، ونتابع آثارها لنقوم المعوج منها.

مسؤولية الذات أرى أنها تقوم على فلسفة الرؤية المتكاملة؛ إذ يصعب علينا أن نحقق غايات ننشدها دون قراءة متعمقة للمشهد؛ لنخرج من حيز ظواهر الأشياء أو الأمور، ونبحر في بواطن نستفيد قطعًا من تفاصيلها؛ حيث يزول الغبن، ويبدد الجهل، بفهمٍ صحيحٍ، ومعانٍ لها دلالات، تمكننا من أن نتوقع النتائج في ضوء المعطيات التي نقدمها، وفي ضوء ذلك نصل بهدوء لمراحل متقدمة من طمأنة القلوب؛ حيث تتناغم خلجات العواطف في إطارها الطبيعي، مع ما يمتلكه العقل من ملكاتٍ تُستثمر في كل ما نؤديه من مهام تقع على كاهلنا؛ ومن ثم نخرج من حيز الشرذمة والتشتت إلى وضعية الاستقرار والانسجام.

تتأتى مسؤولية الذات من أساس لا جدال حوله؛ حيث الحرية المستندة على الإرادة، وهذا مناط الفلسفة الإنسانية القائمة على ماهية الكرامة؛ لكن الأمر لا يتوقف عند حد الاختيار فقط، بل، يتجاوزه إلى معايير بعينها، تضمن دقة القرار؛ ليتحمل الإنسان منا تبعات ما يؤديه، أو يفعله، أو يمارسه، وفي الحقيقة ينبري ذلك في بوتقة الحكمة من الوجود والاستخلاف على الأرض؛ لذا جاءت الضوابط الأخلاقية القيمية؛ لتضمن إعمال ما نسميه ضمير الإنسانية، الذي يشكل قمة مراجعة النفس؛ فلا فائدة من خير يقوم على ماهية الفساد أو الإفساد؛ فقد أثبتت التجربة أن الهوى يضير قطعًا بمسيرة الحياة البشرية قاطبة.

حرية الإرادة لا تفارق حيز مسؤولية الذات، وهنا نؤكد على أهمية تعديل السلوك لدى الإنسان؛ كي لا يجمح في ممارساته؛ بحجة إطلاق العنان، الذي يؤدي إلى الابتكار؛ فالأمر يقوم على تربية تعزز لديه البعد القيمي، باتصافات ندرك مدى اتساقها وتناغمها مع بعضها البعض؛ فلا يجوز أن نتحرى الصدق ونمارس جزءًا من الاحتيال؛ لذا تأتي أهمية المحاسبية التي تظهر لنا ماهية الآثار الناتجة عما نقوم به من أفعال وأقوال؛ لندرك جليًا أن الحرية والإرادة لا ينبغي أن تخرج قطعًا عن سياج يحمي صاحبهما من الوقوع في الخطأ، ناهيك عن حالة التوازن العائد نفعها على الجميع.

لدى يقين بأن تفهم ماهية وفلسفة مسؤولية الذات من قبل الإنسان، تعد من قبيل العبقرية المساعدة على حفظ النظام الحياتي له بكل أنماطه، ومن ثم تفتح مجالًا لأن يقوم من نفسه، وتوجهه نحو التمسك بقيمه النبيلة، وغاياته المنشودة، وتُحدث لديه فِقْهًا بمعنى الحرية، غير الضارة بالآخرين، وتؤكد عليه أن يتحرى الدقة في أحكامه، وأن يحرص على ممارسة أعماله بدقةٍ وتفانٍ وإتقانٍ، ويتابع اجتهاده ليحقق المراد؛ ومن ثم يهجر فوضى الانفعالات التي تسببها ضغوطات يصعب حصرها، ويغلق أبوابًا قد يتطرق منها أهواء تخلق السلبية، وتكرس الاتكالية، وتسلب حقوق الآخرين، وتورث في النفوس مرارة الظلم.

دعونا نحرص على التجديد من خلال تنمية الابتكار عبر بوابة مسؤولية الذات؛ لنؤكد بشكل صريح على أن بناء الشخصية العاشقة للإبداع وتفاصيله، يقوم على تعضيد الوعي الذاتي في صوره المختلفة؛ حيث التنوع المعرفي، الذي يعزز الموروث الثقافي لديه، وهنا نضمن إيجابية السلوك والانضباط في آن واحد، ناهيك عن توجيه واستثمار الطاقات نحو تحقيق الهدف؛ لذا ينبغي أن نكابد من أجل أن نصنع صاحب فكر رشيد، يعمل دومًا على رقي ذاته، ولا يتوقف عن العطاء بكافة ألوانه، ويحمل بين يديه راية التقدم والنهضة، ويرى بعين يملؤها الأمل صورة مستقبله المشرق.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.