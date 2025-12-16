ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدد الدول التي ترغب المشاركة في القوة الدولية في غزة، حيث أعلن أنه هناك 59 دولة أعلنت رغبتها في الانضمام، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.





و أفاد الرئيس الأمريكي، إن إدارته تبحث في ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقتلها قياديا في حركة حماس، بحسب وسائل إعلام عالمية.

قوة تحقيق الاستقرار الدولية تعمل بالفعل



ومن جهة أخرى، قال ترامب إن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة "تعمل بالفعل"، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها.



وقال ترامب: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر، ينضم إليها المزيد من الدول، و هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".

سيل من الشتائم

من جانبه، كشف الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إهانات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، واصفا ما حدث بأنه “سيل من الشتائم”، خصوصا أن تلك الخطوة فجرت غضبا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، واعتُبرت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.



وبحسب ما أورده برنيا في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ترامب عبر بلهجة حادة عن استيائه من العملية، مؤكدا أن الاغتيال لم يكن منسقا مسبقا مع واشنطن، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تصرفا يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والمقرر أن تكون محور المحادثات بين نتنياهو وترامب في نهاية الشهر الجاري.

كما كشفت الإدارة الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ باغتيال رائد سعد القيادي بحماس إلا بعد نحو عشرين دقيقة من تنفيذ العملية.

ونُفذت عملية اغتيال رائد سعد، الذي تصفه إسرائيل بأنه «الرجل الثاني» في حماس وأحد مخططي هجوم 7 أكتوبر، يوم السبت عند الساعة 2:49 ظهرا، بناء على معلومات استخباراتية، فيما جرى إبلاغ الجانب الأمريكي بالعملية بعد نحو 20 دقيقة فقط، في خرق للتفاهمات المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.