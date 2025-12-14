معالي على أعتاب العودة.. اتحاد طنجة يرحب بلاعب الزمالك السابق

كشف مصدر داخل نادي اتحاد طنجة المغربي عن موقف النادي من لاعبهم السابق عبد الحميد معالي، لاعب نادي الزمالك الحالي، في ظل الأنباء عن رغبته في فسخ عقده بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر أن اتحاد طنجة يرحب بعودة عبد الحميد معالي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال فسخ عقده مع الزمالك، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام اللاعب للانضمام مجددًا للنادي المغربي.

ويأتي ذلك في انتظار إعلان اللاعب موقفه الرسمي والنهائي مع الزمالك، وما إذا كان سيستكمل مسيرته مع الفريق الأبيض أو يقرر العودة إلى الدوري المغربي.