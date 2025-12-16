هل النوم على البطن يجلب الجن العاشق للرجال والنساء؟.. انتبهوا

لاشك أن الاستفهام عن هل النوم على البطن يجلب الجن العاشق للرجل والمرأة ؟، يعد أحد أكبر مخاوف الكثيرين، حيث إن عالم الجن والشياطين من الأمور الخفية عن الناس، فالجن يختلف عن الإنس وإن كان كلاههما من خلق الله سبحانه وتعالى، ولعل ما يغذي الخوف في القلوب هو تلك الروايات الشائعة عن هذا العالم ولعل أخطرها ما يعبر عنه سؤال: هل النوم على البطن يجلب الجن العاشق ؟، حيث هناك الكثير من الشباب والفتيات ينامون هذه النومة، لذا وجب الوقوف على حقيقة هل النوم على البطن يجلب الجن العاشق ؟ للحذر واجتناب الشر.

هل النوم على البطن يجلب الجن العاشق

ورد في مسألة هل النوم على البطن يجلب الجن العاشق ؟، أن النوم على البطن ليس سببًا مباشرًا لجلب "الجن العاشق" بحد ذاته، لكن النهي الشرعي عنه يرجع إلى أنه هيئة "ضجعة يبغضها الله" كما ورد في الحديث، وهيئة غير صحية.

و نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النوم على البطن للرجال والنساء وقال عنه : (هي ضجعة لا يحبها الله) (رواه الترمذي وصححه الألباني).

وقد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا ثم قال يا عائشة اسقينا فجاءت بعس من لبن فشربنا ثم قال يا عائشة اسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وورد أن الجن العاشق هو مسألة روحانية لها أعراض أخرى مرتبطة بالوساوس والكوابيس والانعزال، ويُعتقد أنه مرتبط بالانحرافات السلوكية، والأهم هو اللجوء إلى الأذكار وقراءة القرآن للحماية، وليس فقط تغيير وضعية النوم.

حكم النوم على البطن

وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النوم على البطن ليس حرامًا ولكنه مكروهًا.

وذكر أنه ورد فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، منوهًا بأن النهى فى الحديث والكراهة لمن يفعل ذلك لغير عذر ولكن من لديه عذر فلا عليه كراهة.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم النوم على البطن؟»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النوم على البطن، لأنه يضر بالجسد.

واستشهد بما رواه أبو داود، أن طخفة بن قيس الغفاري، قال: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ»، فنظرت فإذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

واستدل بما رواه البخاري، أنه قَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ".

ونبه إلى أن النهى في الحديث السابق ليس على التحريم وإنما على سبيل الكراهة، أما من لديه عذر بسبب مرض فيباح له النوم على البطن دون كراهة.

الجن العاشق

وبين الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لا ندعو الناس إلى التفكير في حقيقة الجن العاشق وما شابه مثل هذه الأمور التي توضع في أذهان بعض الناس.

وأضاف« عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يوجد ما يسمي بالجن العاشق؟»، أن هذه الأشياء لا تؤثر على الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى : ( إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) الآية 76 من سورة النساء.

وأوصى بضرورة المداومة على قراءة القرآن الكريم والوضوء والذكر والصلاة على وقتها والصيام قدر المستطاع ؛ مشيرًا إلى أن هذا يصرف الشياطين والأفكار المغلوطة.