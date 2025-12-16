سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر

يبحث المواطنون عن حالة الطقس، والتي كشفتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال اخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتشمل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع وجود بعض السحب على مناطق من شمال الصعيد قد تؤدي إلى أمطار خفيفة.

الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر



تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء أجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارا، باردة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية



تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية من الساعة 3 حتى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار



من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة



يشهد الطقس نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما تتعرض الملاحة البحرية للاضطراب على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



وتشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابا في الملاحة البحرية، مع سرعة رياح من 50 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

إجازة بمدارس شمال سيناء



قرر اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء منح جميع مدارس المحافظة إجازة غدا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن القرار يأتي حرصا على صحة وسلامة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، في ظل تعرض المحافظة لأحوال جوية غير مستقرة وأمطار غزيرة ورياح باردة أثرت على مختلف مناحي الحياة.

الطقس السيئ في دمياط



شهدت محافظة دمياط موجة من الطقس السيئ على مدار اليوم، تمثلت في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة على مختلف مدن وقرى المحافظة.



وأكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أنه أصدر تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتواجد المستمر في الشارع أثناء سقوط الأمطار.

وقف رحلات الصيد بعزبة البرج



من جانبها أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج منع المراكب الصغيرة من الخروج في رحلات الصيد، بسبب ارتفاع الأمواج وتقلبات الطقس، حفاظا على أرواح الصيادين ومنع تعرضهم لحوادث الغرق.

ميناء دمياط يعمل بشكل طبيعي



وفي السياق ذاته، أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء يعمل بصورة طبيعية ولم يتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث استقبل خلال اليوم عدد 12 سفينة حاويات وبضائع عامة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا



القاهرة العظمى 21 درجة، الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 درجة، الصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 19 درجة، الصغرى 14 درجة.

سوهاج العظمى 22 درجة، الصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات.

أسوان العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة.