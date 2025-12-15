محافظ شمال سيناء يقرر منح جميع المدارس إجازة غدا بسبب الطقس السئ

قرر اللواء دكتور خالد مجاور، مساء اليوم الاثنين، منح مدارس المحافظة غدا إجازة بسبب الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان -في بيان- إن قرار المحافظ بمنح جميع مدارس محافظة شمال سيناء إجازة غدا الثلاثاء يأتي حرصا على صحة وسلامة الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

يشار إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد أحوال جوية غير مستقرة وأمطار غزيرة ورياح باردة، أثرت على كافة مناحي الحياة بالمحافظة.

