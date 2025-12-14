تصاعد المعاناة الإنسانية في غزة: نقص المساعدات والطقس يزيدان الضغوط على المدنيين

حذر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نقص تدفق المساعدات الإنسانية وارتفاع المعاناة اليومية للمدنيين يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الفلسطينيين، وسط استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الإجراءات الإنسانية اللازمة.

وفي تصريح له خلال برنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أكد قنديل أن الوضع أصبح مأساويًا، حيث يموت العديد من السكان يوميًا بسبب نقص الغذاء والدواء والمأوى، فيما تفاقم الظروف الجوية الأخيرة من حجم الأزمة، إذ أدى المنخفض الجوي الأخير إلى زيادة المعاناة الإنسانية وارتفاع الحاجة الملحة للمساعدات الطارئة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبحث باستمرار عن ذرائع لتعطيل أو تأجيل المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية، وهو ما يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الدعم الضروري.

وأضاف الكاتب الصحفي أن استمرار هذه السياسة يهدد استقرار السكان ويزيد من المخاطر الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحلول الإنسانية تتطلب تضافر الجهود الدولية والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاقيات الإنسانية دون تأجيل أو مماطلة، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل عاجل ومنظم.

وأكد قنديل أن عدم الاستجابة للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، داعيًا المنظمات الإنسانية والدولية إلى تعزيز تدخلاتها بشكل عاجل وفعال لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.