قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)
موعد جنازة وعزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية مُحرم
حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة
الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض
متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك
السعودية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة غدًا الاثنين بسبب سوء الطقس
برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصاعد المعاناة الإنسانية في غزة: نقص المساعدات والطقس يزيدان الضغوط على المدنيين

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
رنا عبد الرحمن

حذر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نقص تدفق المساعدات الإنسانية وارتفاع المعاناة اليومية للمدنيين يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الفلسطينيين، وسط استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الإجراءات الإنسانية اللازمة.

وفي تصريح له خلال برنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أكد قنديل أن الوضع أصبح مأساويًا، حيث يموت العديد من السكان يوميًا بسبب نقص الغذاء والدواء والمأوى، فيما تفاقم الظروف الجوية الأخيرة من حجم الأزمة، إذ أدى المنخفض الجوي الأخير إلى زيادة المعاناة الإنسانية وارتفاع الحاجة الملحة للمساعدات الطارئة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبحث باستمرار عن ذرائع لتعطيل أو تأجيل المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية، وهو ما يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الدعم الضروري.

وأضاف الكاتب الصحفي أن استمرار هذه السياسة يهدد استقرار السكان ويزيد من المخاطر الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحلول الإنسانية تتطلب تضافر الجهود الدولية والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاقيات الإنسانية دون تأجيل أو مماطلة، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل عاجل ومنظم.

وأكد قنديل أن عدم الاستجابة للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، داعيًا المنظمات الإنسانية والدولية إلى تعزيز تدخلاتها بشكل عاجل وفعال لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

الاحتلال اسرائيل غزة فلسطين المنظمات الدولية مساعدات اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مرفت الكسان

برلمانية: محطة PV-CSP الهجينة ترجمة فعلية لرؤية الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الطاقة المتجددة

الكهرباء

برلماني: أول محطة كهرباء هجينة PV-CSP نقلة نوعية تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاق الاستثمار الأخضر

النائبة إيفلين متي

برلمانية: محطة الطاقة الهجينة تشكل دفعة قوية لتوطين الصناعة الخضراء

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد