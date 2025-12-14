الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل مباراة ليفانتي وفياريال بسبب الطقس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة ليفانتي وفياريال في الدوري الإسباني بسبب سوء الأحوال الجوية

وكان من المقرر إقامة مباراة ليفانتي وفياريال مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني .

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي:-



"نظراً لتوصيات السلامة المتعلقة بالأمطار الغزيرة المتوقعة في منطقة فالنسيا، وبعد صدور تحذيرات الإنذار الأحمر من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، قرر قاضي المسابقات الاحترافية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى بين ليفانتي وفياريال"

وأتم : سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة، التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم 14 ديسمبر، على ملعب مدينة فالنسيا، في أقرب وقت ممكن".