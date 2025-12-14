ريال مدريد في اختبار صعب أمام ألافيس وسط غيابات وضغوط في الليجا

يحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب مينديزوروزا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفريق الملكي المباراة وسط ظروف صعبة، بعد فترة متقلبة في النتائج؛ إذ تعادل مع رايو فاييكانو وإلتشي وجيرونا، قبل أن يحقق فوزًا أعاد بعض الثقة أمام أتلتيك بيلباو، إلا أن الانتعاشة لم تدم طويلًا بخسارته مباراتين متتاليتين، الأولى أمام سيلتا فيجو على ملعبه في الليجا، ثم أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد اللقاء تحت ضغط مضاعف، في ظل غيابات عديدة بلغت 11 لاعبًا، فضلًا عن اتساع الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 7 نقاط، عقب فوز الأخير على أوساسونا في الجولة نفسها.

في المقابل، يسعى ديبورتيفو ألافيس لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على ريال سوسييداد بهدف دون رد.