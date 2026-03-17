رفيقة دربى المخلصة.. صبا مبارك تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

هنأت الفنانة صبا مبارك صديقتها الفنانة دينا الشربينى بعيد ميلادها، الذى تحتفل به اليوم، الثلاثاء 17 مارس.

ونشرت صبا مبارك مقطع فيديو يجمعها بدينا الشربيني، من خلال حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لرفيقة دربى المخلصة.. يا رب السنة دى تحققى أحلام أكثر ونفضل نضحك ونهرج ونتجنن، ونعمل حاجات مهمة ونشتكى لبعض وساعات نعيط معلش، بحبك يا دندون".

وحرصت الفنانة والإعلامية سلمى صباحى على تهنئة الفنانة دينا الشربينى بعيد ميلادها الذى احتفلت به قبل أيام، كاشفة عن كواليس صداقتهما.

وكتبت سلمى صباحى، عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: «دينا.. إحنا بدأنا شبابيك سنة 2005 ودينا جت سنة 2008 وكانت لسه صغيرة بتدرس فى الجامعة وكانت من القليلين جدا اللى لايقين على البرنامج لأنها كانت على طبيعتها شبهنا، بس هى طول عمرها بتعشق التمثيل ونفسها تمثل مش أى حاجة تانية».