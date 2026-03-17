سلمى صباحى مهنئة دينا الشربينى بعيد ميلادها: قلبها نضيف ومبصدقش عنها أى كلام

حرصت الفنانة والإعلامية سلمى صباحى، على تهنئة الفنانة دينا الشربينى بعيد ميلادها التى احتقلت به قبل أيام، كاشفة عن كواليس صداقتهما .

وكتبت سلمى صباحى، عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: «دينا.. احنا بدأنا شبابيك سنه 2005 ودينا جت سنة 2008 وكانت لسة صغيرة بتدرس فى الجامعة وكانت من القليلين جدا اللى لايقين على البرنامج لأنها كانت على طبيعتها شبهنا، بس هى طول عمرها بتعشق التمثيل ونفسها تمثل مش أى حاجة تانية».

وأضافت: «أنا ودينا كنا صحاب جدا وأنا بحبها أوى هى قلبها نضيف بجد عشان كده مابصدقش عنها أى كلام يتقال لأنى عاشرتها والقلب الأبيض ده صعب يتغير.. كل سنة وانتى طيبة يا دينا يا ألذ حوته فى البرج، ودايما ناجحه ومن أشطر وأصدق الممثلات فى جيلك، بحبك ووحشتيني».



ووجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة شكر طويلة ومؤثرة لكل صناع مسلسل اتنين غيرنا، معبرة عن سعادتها بالتجربة ونجاح العمل وتفاعل الجمهور معه.

وقالت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، إن العمل لم يكن مجرد مسلسل بالنسبة لها، بل تجربة مليئة بالمشاعر، مؤكدة: «في لحظات كده ما بتتحكيش بالكلام، بس بتبان في الضحكة اللي طالعة من القلب وفي الروح اللي جمعتنا.. مسلسل اتنين غيرنا بالنسبة لي مكنش مجرد مسلسل، دي حالة كاملة من الحب».