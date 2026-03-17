تعليق مفاجئ من سما المصري على فيديو محمد رمضان بالضحكة الساخرة

علقت الفنانة سما المصري على الفيديو المثير المنتشر للفنان محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضحك بشكل هستيري أثناء قيادته السيارة.

وكتبت سما المصري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "حقك تضحك يا عم طبعا مفيش ولا مسلسل السنة دي وصل لمستوى مسلسل جعفر العمدة، وعمال تضحك إنت عشان الكل عمال يقول إنت أعلى إيرادات وانت فاهم وإحنا فاهمين إن مفيش مشاهدات أعلى من مشاهدات مسلسلاتك".

وأضافت: "إنت فعلا شاطر في التمثيل جدا بس خايب في الحفاظ على حب الجمهور بسبب استفزازك وتعاليك عليهم.. جمهورك مستنيك في رمضان ٢٠٢٧ لكن أنا مش فاضية عندي فوازير رمضان ٢٠٢٧".



كان الفنان محمد رمضان أحيا حفلا غنائيا ساهرا ضمن إحدى السهرات الرمضانية، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، منهم: حسن شحاتة، وعصام الحضري، ورانيا يوسف وزوجها، وهنادي مهنا، وبدرية طلبة، وسوسن بدر، وآخرون.

وبدأ محمد رمضان الحفل بأغنية “رمادونا”، ثم قدم باقة من أغانيه التي أشعلت حماس جمهوره، منها: “نمبر وان، أنا انت، محمد، انساي، صح صح، إيه يا قلبي، كم بيبي كم” وغيرها من الأغاني.