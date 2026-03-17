ديني

هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول «هل الحقن العلاجية بتبطل الصيام ولا لا؟»، موضحًا أن جميع أنواع الحقن العلاجية لا تُفطر الصائم، سواء كانت حقنًا في الوريد أو في العضل، مؤكدًا أن الحقن العضلية من باب أولى لا تُفطر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الحقن بجميع أنواعها مثل الحقن المغذية كالفيتامينات أو الحقن المسكنة لا تُفطر، طالما أنها ليست عن طريق الفم، مشيرًا إلى أن الأصل أن ما لا يدخل من منفذ معتاد للأكل والشرب لا يُفطر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هناك خلافًا قويًا بين العلماء في مسألة الحقنة الشرجية، حيث يرى جمهور العلماء أنها تُفطر، بينما يرى السادة المالكية أنها لا تُفطر، لافتًا إلى أن ما يُؤخذ عن طريق الوريد أو العضل لا يُبطل الصيام في جميع الأحوال.

مفطرات الصيام

ومن خلال فتوى لـ دار الإفتاء المصرية، نرصد أهم 23 فتوى تتعلق بالصوم حول ما يفطر وما لا يفطر احذر مما يلي في شهر رمضان .

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:
1- تطهير اليدين بالكحول
2- الأكل والشرب ناسيًا
3- التبرد بالماء
4- الغسيل الكلوي
5- القيء عن غير عمد
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم
8- بلع الريق
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه
12- العطور والروائح
13- المراهم والكريمات
14- الحقن (عضل أو وريد)
15- قطرة العين
16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:
1) بخاخة الربو
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم
3) التدخين
4) دم الحيض والنفاس
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان
6) الجماع فى نهار رمضان

و نشرت دار الإفتاء، عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان:

وإلى نص الفتاوى:

1》 قراءة القرآن للمرأة كاشفة الرأس: جائزة.

2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.

 4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.

6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.

7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.

12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية أذان الفجر.

13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز.

14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.

15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.

