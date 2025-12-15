الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء والسلع في يناير

أجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل سيكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء في شهر يناير القادم 2026، خاصة أنه تم إرجاء الزيادة المرتقبة في وقت سابق لمدة ستة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري؟، قائلًا: "نفس الموقف ما زال ساريًا، والدكتور مدبولي أشار إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي، لأن الحكومة تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم".

وحول وجود نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأخرى أو السلع مثل التموين أو السكر أو أي شيء يجري دراسته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "لا يوجد إطلاقًا، فبعد الزيادة الأخيرة في شهر أكتوبر في المنتجات البترولية، الدكتور مدبولي ووزير البترول قالا لن تكون هناك أي زيادة لمدة عام كامل، ولن تكون هناك أي زيادات في هذا الصدد، وعادة لو فيه أي زيادات بيتم الإعلان عنها بشفافية".

الحكومة تستهدف الاستمرار في المنحنى النزولي للتضخم

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه لا يوجد أي اتجاه، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع أي أسعار الفترة القادمة.

وحول تفاصيل إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج القرض الممدد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، قائلًا: "عادة عقب الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بعملية المراجعة يتم الإعلان عن تفاصيل صرف الشرائح عقب الاتفاق مع الصندوق، وبمجرد ما تنتهي عملية المراجعة والاتفاق بين وزارة المالية والصندوق سيتم الإعلان عن توقيت صرف شريحة القرض".

