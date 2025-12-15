قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025 .. الاستعلام والدفع الإلكتروني وتفاصيل نقل الملكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء والسلع في يناير

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
عادل نصار

أجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل سيكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء في شهر يناير القادم 2026، خاصة أنه تم إرجاء الزيادة المرتقبة في وقت سابق لمدة ستة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري؟، قائلًا: "نفس الموقف ما زال ساريًا، والدكتور مدبولي أشار إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي، لأن الحكومة تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم".

بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة والاتفاق بين وزارة المالية والصندوق سيتم الإعلان عن توقيت صرف شريحة القرض

وحول وجود نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأخرى أو السلع مثل التموين أو السكر أو أي شيء يجري دراسته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "لا يوجد إطلاقًا، فبعد الزيادة الأخيرة في شهر أكتوبر في المنتجات البترولية، الدكتور مدبولي ووزير البترول قالا لن تكون هناك أي زيادة لمدة عام كامل، ولن تكون هناك أي زيادات في هذا الصدد، وعادة لو فيه  أي زيادات بيتم الإعلان عنها بشفافية".

الحكومة تستهدف  الاستمرار في المنحنى النزولي للتضخم

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه لا يوجد أي اتجاه، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع أي أسعار الفترة القادمة.

وحول تفاصيل إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج القرض الممدد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، قائلًا: "عادة عقب الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بعملية المراجعة يتم الإعلان عن تفاصيل صرف الشرائح عقب الاتفاق مع الصندوق، وبمجرد ما تنتهي عملية المراجعة والاتفاق بين وزارة المالية والصندوق سيتم الإعلان عن توقيت صرف شريحة القرض".
 

