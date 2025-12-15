قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

البعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية

دورة الألعاب الأفريقية
دورة الألعاب الأفريقية
حسن العمدة

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات اليوم الاثنين إلى 20 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية حتى الآن إلى 20 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و 7 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية.

وخلال منافسات اليوم الاثنين توج الثنائي عبد الملك أشرف ويارا محمد بالميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة فرق مختلط.

وخلال منافسات أمس الأحد، حقق اللاعبون 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

وخلال منافسات يوم السبت تم حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

بينما في منافسات يوم الجمعة، حقق اللاعبون 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية وبرونزيتين، وفي منافسات يوم الخميس الماضي تم تحقيق ميداليتين فضيتين.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

وتقام منافسات دورة برياضيين شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما، حيث تقام منافساتها في ست مدن أنجولية، هي، لواندا، بنغيلا، لوبانغو، هوامبو، ميديس، كاكسيتو.

دورة الألعاب الأفريقية ميداليات البعثة المصرية عبد الملك أشرف يارا محمد تنس الطاولة

بيوريه القرنبيط
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مزيكا صالونات
