جامعة أسوان تطلق مهرجانًا رياضيًا للدراجات لتعزيز الأنشطة الطلابية

افتتح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات المهرجان الرياضي لسباق الدراجات لطلاب الجامعة، والذي أُقيم داخل الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بالتعاون مع فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وبحضور الدكتور محمد نجدي، مدير فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بأسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة وتنمية قدراته البدنية والذهنية.

وأوضح "نصرت" أن المهرجان الرياضي يأتي ضمن خطة الجامعة لتنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث تضمن سباقا بالدراجات على مرحلتين مرحلة للطلاب وأخرى للطالبات، إلى جانب توزيع جوائز مادية للفائزين بالمراكز الأولى دعمًا للتميز وتشجيعًا للمشاركة الإيجابية.

مهرجان رياضى

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الفعاليات تعكس حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية جاذبة ومحفزة، تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيز قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي.

وشهدت فعاليات اليوم أيضًا تنظيم مباريات في الشطرنج ولعبة تنس الطاولة، وسط إقبال طلابي كبير من مختلف كليات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، ما أضفى أجواءً من الحماس والتفاعل بين المشاركين.

من جانبه، صرّح الدكتور محمد نجدي، مدير فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بأسوان، بأن المشاركة الفعالة بين الطلاب فى الجامعة تسهم في خلق روح تنافسية إيجابية لحصد الألقاب والمراكز الأولى، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة أسوان يأتي في إطار ترجمة خطة الفرع للأنشطة الطلابية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وبناء جيل قادر على الإبداع والمبادرة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

ويُعد المهرجان خطوة جديدة في مسار الشراكة بين الجانبين لدعم الأنشطة الطلابية وتحقيق تجربة جامعية متكاملة لطلاب مدينة أسوان الجديدة.