محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 75 % من مشروع الرصف بالطريق الرابط بين كوبرى أبو السلاسل ومزلقان النجاجرة بمركز كوم أمبو

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

تابع الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الرصف الجارية بمشروع إنشاء الطريق الرابط بين كوبرى أبو السلاسل ومزلقان النجاجرة بمركز كوم أمبو ، والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 75 % ، مكلفاً بأهمية أن يتم تنفيذ والتجميل والإنارة والتشجير بالطريق ، وخاصة أن تنفيذ هذا المشروع جاء ضمن النهج التنموى والرؤية الجديدة للمحافظة الهادفة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات الطرق الداخلية ورفع كفاءتها بما يخدم الحركة المرورية داخل المدن.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الإثنين. 
من جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام مديرية الطرق والنقل بأسوان ، بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان أثناء جولته الأخيرة بمدينة كوم أمبو فقد تم مواصلة تنفيذ الجهود المثمرة بهذا الطريق الذى كان فى السابق عبارة عن مقلب للمخلفات ، وتم تحويله إلى محور مرورى مزدوج فى إتجاهين بطول 1300 متر ، ومتوسط عرض يتراوح بين 14 و16 متراً ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 19 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية للعام المالى 2025 / 2026 ، لافتاً إلى أن هذا المحور الجديد يمثل شرياناً مرورياً حيوياً يربط بين القرى والعزب والنجوع بداخل مركز كوم أمبو والطريق الزراعى الشرقى (أسوان – القاهرة) مما يساهم فى تخفيف التكدس المرورى بوسط المدينة ، ويحقق الإنسيابية والسيولة المطلوبة لحركة المواطنين والمركبات المختلفة ، وخاصة مع بداية موسم توريد القصب ، وتم كذلك التنسيق مع مصانع السكر لضبط منسوب طريق قطار الديكوفيل ، فضلاً عن تغطية مصرف أبو السلاسل بطول 900 متر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، ليصبح هذا الطريق أحد المحاور المرورية الجديدة بمركز كوم أمبو .

محافظ أسوان مشروع الطريق كوبرى أبو السلاسل

