توك شو

أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟

أحمد الأحمدي
أحمد الأحمدي
عادل نصار

بطل وضح الصورة الحقيقة عن الإسلام للغرب.. هكذا استطاع أحمد الأحمدي تحطيم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في أعين الغرب بعد قرار اتخذ في لحظة، كان من الممكن أن يكون سبب في نهاية حياته لكنه لم يفكر لينقذ الأرواح.

هجومًا مسلحًا داميًا استهدف احتفالًا يهوديًا بعيد الحانوكا

القصة بدأت بعد أن شهد شاطئ بوندى الشهير فى سيدنى، مساء الأحد الماضي، هجومًا مسلحًا داميًا استهدف احتفالًا يهوديًا بعيد الحانوكا، أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وسط الفوضى والطلقات النارية.

أحمد الأحمدي

هنا برز اسم أحمد الأحمد، صاحب متجر فواكه يبلغ 43 عامًا، كشخصية رئيسية فى الحادث بعدما تصدى لأحد المهاجمين وانتزع سلاحه، فى فعل وصفه مسؤولون أستراليون ودوليون بالبطولي.

إشادة ترامب بالبطل السوري

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أشاد بالأحمد، قائلًا إنه «شخص شجاع جدًا جدًاً أنقذ الكثير من الأرواح»، مضيفًا أنه يكن احترامًا كبيرًا لهذا الرجل الذى تعرض لإصابات، كما وصفه رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز بـ«البطل الحقيقي»، مشيراً إلى أن تدخله أنقذ حياة الكثيرين، واصفًا المشهد بـ«أكثر المشاهد التى لا تصدق».

الهجوم الذي وقع الساعة 6:45 مساءً، خلال احتفال «حانوكا على البحر» الذى نظمته منظمة شاباد فى حديقة أرشر المجاورة للشاطئ، وحضره نحو ألف شخص، والمهاجمان، أب يبلغ 50 عامًا وابنه 24 عامًا، أطلقا النار من جسر مشاة قريب من مكان الحادث، مستخدمين بنادق طويلة، وقد أعلنت الشرطة الأسترالية أن الحادث عملاً إرهابيًا يستهدف الجالية اليهودية، وأكدت مقتل أحد المهاجمين فى الموقع، بينما الآخر فى حالة حرجة بالمستشفي.

من هو أحمد الأحمد؟

هو من مواليد عام 1981، ينحدر من بلدة النيرب في محافظة إدلب شمالي سوريا، ودرس في جامعة حلب، وخدم في الشرطة السورية قبل أن يغادر البلاد، متنقلاً أولاً إلى الإمارات حيث أمضى ثلاث سنوات، ثم إلى أستراليا عام 2006 بقصد العمل والاستقرار.

هناك عمل في مجال البناء في البداية، قبل أن يفتتح لاحقاً متجراً لبيع الخضار والفواكه، وأحمد متزوج وله ابنتان، ويحمل الجنسية الأسترالية.

مكافآت مالية للبطل السوري

نشر حاكم ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، صورة تجمعه بأحمد في وقت متأخر من مساء الاثنين، واصفاً إياه بأنه "بطل حقيقي".

وكتب مينز على فيسبوك: "شجاعته الاستثنائية أنقذت بلا شك أرواحاً لا تُحصى عندما جرّد إرهابياً من سلاحه، معرّضاً نفسه لخطر جسيم".

وأضاف أنه كان من دواعي الشرف قضاء بعض الوقت مع أحمد و"نقل شكر سكان نيو ساوث ويلز له".

وتابع: "لا شك في أن أرواحاً أخرى كانت ستُزهق لولا شجاعة أحمد وتضحيته".

وفي السياق نفسه، تبرع ملياردير أميركي بمبلغ 99,999 دولاراً أسترالياً (نحو 65 ألف دولار أميركي) لأحمد، واصفاً إياه بـ"البطل الشجاع".

المتبرّع هو الرئيس التنفيذي لشركة بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت وييليام أكمان، وهو صاحب أكبر تبرع لحملة تبرعات عبر منصة "غو فند مي" لدعم أحمد، تجاوزت حصيلتها مليون دولار أسترالي حتى وقت متأخر من يوم الاثنين.
 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا

نيافة الأنبا تكلا يصلي التسبحة بدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو

الهيئة الوطنية: غلق 31 مقر في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب ومتبقي 108 

الهيئة الوطنية: غلق 31 مقرا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب ومتبقي 108

فاتورة التليفون

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

