غرفة سوهاج التجارية: الحزمة الضريبية الجديدة تدعم بيئة الأعمال

أكد الدكتور خالد أبوالوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشروعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأوضح رئيس غرفة سوهاج أن الإصلاحات والتعديلات التشريعية الضريبية تسهم في تعزيز النمو داخل القطاعات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية نشر الوعي الضريبي وإشراك المجتمع التجاري في فهم التغيرات التشريعية، بما يساعد المستثمرين وأصحاب المشروعات على التكيف مع المنظومة الضريبية الجديدة والاستفادة منها.

وطالب الدكتور خالد أبوالوفا بضرورة استمرار الحكومة في تخفيف الأعباء المالية، والتوسع في عقد الندوات واللقاءات التعريفية بالتعديلات الضريبية، بالتعاون مع منظمات الأعمال المختلفة، على غرار اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا بين وزير المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، لما لها من دور محوري في دعم المستثمرين وتعزيز قدرتهم على الالتزام الطوعي بالتشريعات الضريبية.

وأشار إلى أن التعاون بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب يُعد ركيزة أساسية لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى المستثمرين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالالتزامات الضريبية غير الواضحة، مؤكدًا ضرورة خلق بيئة اقتصادية مستقرة من خلال التوعية بالإصلاحات والتعديلات التشريعية التي تعزز فرص النمو والاستثمار.

كما أشاد رئيس غرفة سوهاج بالسياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وما تتضمنه من حزم إصلاحية متتالية، لما لها من أثر إيجابي في تبسيط الإجراءات، وتخفيف العبء البيروقراطي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين المناخ التجاري.

وأكد أن أي تعديلات ضريبية يجب أن تركز على تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء، ورفع الوعي الضريبي، بما يدعم المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تحسين المناخ الاستثماري بمحافظة سوهاج.