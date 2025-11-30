الغرف التجارية: فيديوهات التشكيك في المنتجات الغذائية «تجاوز خطير» يثير البلبلة ويخالف الواقع

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، بأن المقاطع المصورة التي نشرها صانعو المحتوى المعروفان بـ"الإكسلانس" و"سلطانجي"، وتم خلالها التشكيك في سلامة المياه المعدنية، والزعم بأنها مياه صرف صحي، إلى جانب مقاطع أخرى تطعن في جودة زيت الزيتون والعسل، تعد ممارسات غير مسئولة وتشكل تجاوزًا خطيرًا للجهات الرقابية المختصة.

وقال المنوفي إن ما تم تداوله "لا يستند إلى أي منهجية علمية أو فنية، ويغفل تمامًا النظام الرقابي المعمول به في مصر، والذي يعتمد على اختبارات دقيقة واشتراطات صارمة تضمن سلامة المنتجات قبل طرحها في الأسواق".

وأضاف:"مثل هذه الفيديوهات تُحدث بلبلة واسعة بين المواطنين، وتؤثر سلبًا على ثقة المستهلك في منتجات تخضع لرقابة رسمية محكمة. صانعو المحتوى تجاهلوا وجود فنيات واختبارات معملية لا يملكون خبرة فيها، ما أدى إلى بث معلومات غير دقيقة ومناقضة للواقع".

دور الجهات المختصة

وأكد المنوفي أن الجهات المختصة هي وحدها المعنية بتقييم جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن نشر ادعاءات غير موثقة يُعد تعديًا على الدور الرقابي للدولة، ويضر بالأسواق وبثقة المستهلكين.

وتابع قائلًا: "نحن مع الشفافية، ومع حق المواطن في معرفة حقيقة ما يستهلكه، لكن هذا الحق يجب أن يُمارس عبر القنوات الرسمية والمراجع العلمية، وليس عبر فيديوهات تفتقر للخبرة وتضرب في صحة وسلامة المواطنين دون سند".

وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لجهود وزارة الداخلية في التعامل مع هذه الوقائع، مشددًا على أن جمعية عين ستواصل دورها في دعم المستهلك والتاجر، والتوعية بخطورة نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بالصحة العامة.

