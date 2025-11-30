قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
النقل: استكمال تطوير ميناء السخنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات| صور

حمادة خطاب

واصلت وزارة النقل تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتُعد أعمال تطوير الميناء جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة" ضمن مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" المتكامل للحاويات، الهادف إلى الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وانتهت الوزارة من 100% من أعمال البنية التحتية لمحطة حاويات "هاتشيسون"، وهي أولى محطات المشروع، فيما تتقدم الأعمال في البنية الفوقية للمحطة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء 29 كم²، وتشمل أعمال التطوير إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم²، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا من الرصف الخرساني، بالإضافة إلى شبكة خطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

وتعمل الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري على البحر الأحمر وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، فيما يجري تنفيذ مشروع البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات ضمن المخطط الشامل لتطوير الميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية.

يأتي التعاون مع أكبر التحالفات العالمية في تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات في إطار خطة وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يضمن جذب المزيد من السفن، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

النقل ميناء السخنة السيسي

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

دونر الكباب

بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

