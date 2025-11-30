النقل: استكمال تطوير ميناء السخنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات| صور

واصلت وزارة النقل تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتُعد أعمال تطوير الميناء جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة" ضمن مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" المتكامل للحاويات، الهادف إلى الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وانتهت الوزارة من 100% من أعمال البنية التحتية لمحطة حاويات "هاتشيسون"، وهي أولى محطات المشروع، فيما تتقدم الأعمال في البنية الفوقية للمحطة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء 29 كم²، وتشمل أعمال التطوير إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم²، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا من الرصف الخرساني، بالإضافة إلى شبكة خطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

وتعمل الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري على البحر الأحمر وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، فيما يجري تنفيذ مشروع البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات ضمن المخطط الشامل لتطوير الميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية.

يأتي التعاون مع أكبر التحالفات العالمية في تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات في إطار خطة وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يضمن جذب المزيد من السفن، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.