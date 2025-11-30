شاهد أحدث الصور لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة.

وتمتد المرحلة الأولى الجاري تنفيذها بطول 19 كيلومترًا، بعدد 17 محطة (16 نفقية + محطة واحدة سطحية)، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، فشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة للتقاطع مع الخط الثاني للمترو، قبل أن يمتد المسار ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة بمحطة الفسطاط. وتنفذ الأعمال شركات المقاولات المصرية الوطنية: المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، كونكورد، بتروجيت، حسن علام للإنشاءات.

وتشمل الأعمال الحالية تنفيذ الإنشاءات للمحطات، إلى جانب أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

كما يجري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، بطول 26.9 كيلومتر وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، لتمر عبر السيدة عائشة وتتقاطع مع الخط السادس للمترو، ثم طريق النصر ومدينة نصر، وصولًا إلى محطة الطيران للتبادل مع مونوريل شرق النيل، قبل أن يمتد المسار إلى شوارع حافظ إبراهيم وأحمد الزمر والميثاق، ثم يرتفع فوق كوبري ماجد الفطيم ويستمر بمحور السادات ومحور مصطفى كامل حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال الطريق الدائري.

كما تُدرس المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كيلومتر وعدد 10 محطات، لخدمة الكثافة السكانية المرتفعة وربط المسار بمونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.

وتشمل الدراسات كذلك المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كيلومتر وعدد 8 محطات، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة.

ويمثل المشروع محورًا مهمًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، وتقديم خدمة نقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، حيث من المتوقع أن يصل عدد ركاب الخط إلى 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال تنفيذه.