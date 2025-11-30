قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
أخبار البلد

شاهد أحدث الصور لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة.

وتمتد المرحلة الأولى الجاري تنفيذها بطول 19 كيلومترًا، بعدد 17 محطة (16 نفقية + محطة واحدة سطحية)، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، فشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة للتقاطع مع الخط الثاني للمترو، قبل أن يمتد المسار ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة بمحطة الفسطاط. وتنفذ الأعمال شركات المقاولات المصرية الوطنية: المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، كونكورد، بتروجيت، حسن علام للإنشاءات.

وتشمل الأعمال الحالية تنفيذ الإنشاءات للمحطات، إلى جانب أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

كما يجري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، بطول 26.9 كيلومتر وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، لتمر عبر السيدة عائشة وتتقاطع مع الخط السادس للمترو، ثم طريق النصر ومدينة نصر، وصولًا إلى محطة الطيران للتبادل مع مونوريل شرق النيل، قبل أن يمتد المسار إلى شوارع حافظ إبراهيم وأحمد الزمر والميثاق، ثم يرتفع فوق كوبري ماجد الفطيم ويستمر بمحور السادات ومحور مصطفى كامل حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال الطريق الدائري.

كما تُدرس المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كيلومتر وعدد 10 محطات، لخدمة الكثافة السكانية المرتفعة وربط المسار بمونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.

وتشمل الدراسات كذلك المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كيلومتر وعدد 8 محطات، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة.

ويمثل المشروع محورًا مهمًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، وتقديم خدمة نقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، حيث من المتوقع أن يصل عدد ركاب الخط إلى 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال تنفيذه.

النقل الخط الرابع لمترو الأنفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

فيفي عبده تهنئ أروى جودة بالزواج.. والأخيرة ترد: كانت نقصاكي

يهدي نجاحه للجمهور.. مدين يحصد تكريمًا كأفضل ملحن

وزير الثقافة يكلف آرمن أجوب قيما فنيا على مشروع مصر في بينالي فينيسيا 2026

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

