قيادي بالمؤتمر: «روضة السيدة» نموذج لنجاح الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروع «روضة السيدة-2» تعكس حرص الدولة على تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المناطق غير الآمنة وإعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وقال "جودة" إن نسب التنفيذ التي بلغت 98% تؤكد نجاح الدولة في تحويل منطقة الطيبي إلى مجتمع حضاري متكامل يضم وحدات سكنية وخدمية وتجارية مصممة بما يناسب طبيعة المنطقة وقيمتها التاريخية، استكمالًا للمرحلة الأولى التي نجحت في تسكين 200 أسرة.

وأضاف أن توجيه رئيس الوزراء بتسليم الوحدات بالعدادات مسبوقة الدفع للمياه والكهرباء والغاز خطوة مهمة لضمان خدمات أكثر انتظامًا للسكان، إلى جانب التأكيد على صيانة المرحلة الأولى والمحافظة على مظهرها.

وأشار إلى أن استعداد الدولة لبدء المرحلة الثالثة «روضة السيدة-3»، يعكس استمرار العمل على تطوير المنطقة بالكامل، مع توفير التعويضات وإجراء القرعة للمستحقين فور انتهاء الأعمال.