برلمان

برلماني: إطلاق استراتيجية الرعاية الصحية نقلة نوعية بالمنظومة

النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب
النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

رحّب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بالمخرجات المهمة للملتقى السنوي الدولي السادس لهيئة الرعاية الصحية، والذي اختتم أعماله بإطلاق استراتيجية هيئة الرعاية الصحية 2025–2032 والإعلان عن التوصيات الختامية، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة تستند إلى البيانات والمعايير الدولية.

وقال النائب إن إعلان رئيس الهيئة إطلاق الاستراتيجية الجديدة المرتكزة على ستة أهداف استراتيجية يعكس التزامًا واضحًا بإحداث نقلة نوعية في خدمات التأمين الصحي الشامل، خاصة مع التركيز على الحوكمة الحديثة، الإدارة المستندة للأدلة، وتحسين تجربة المريض وجودة الخدمة على مستوى جميع منشآت الهيئة.

وأضاف حسين أن اعتماد 133 مؤشر أداء استراتيجي وربطها بكل الإدارات والفروع والمنشآت خطوة جوهرية تعزز الشفافية، وتُرسّخ ثقافة قياس الأداء، وتدعم مسارات التطوير داخل الهيئة، مشددًا على أن هذا النهج العلمي يتيح إدارة أكثر دقة ويعزز كفاءة الموارد.

وأشار النائب إلى أهمية التوصيات الصادرة عن الملتقى، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير التشغيل المؤسسي، تعزيز الرعاية الأساسية، دعم الاستدامة المالية، بناء القدرات، وتوسيع الشراكات الدولية، موضحًا أنها تعكس رؤية شاملة تتعامل مع احتياجات المنظومة الصحية من منظور تكاملي ومستقبلي.

وأكد هشام حسين أن الدولة تسير بثبات نحو تنفيذ نموذج صحي حديث يحقق التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية، ويمنح المواطن خدمات أكثر تطورًا وعدالة في الوصول، لافتًا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية الجديدة وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذها على أرض الواقع.

واختتم بتقديم التحية لهيئة الرعاية الصحية على الجهد التنظيمي والفني المبذول في إعداد الاستراتيجية، وعلى الشراكات الدولية التي دعمت صياغتها، مؤكدًا أن نتائج هذا الملتقى تمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير القطاع الصحي وتحديث أدواته بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للمستقبل.

