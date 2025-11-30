عضو بالكنيست يهاجم طلب نتنياهو للعفو: ثماني سنوات انتظار ولم يعترف بالذنب

تناول عضو الكنيست جلعاد كاريف طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعفو، قائلاً: "لقد انتظر هذه اللحظة ثماني سنوات، ليُظهر أنه لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء، وأن القضايا تنهار، والآن يطلب العفو". وأضاف: "نتنياهو لا يتحمل المسؤولية، ولا يعترف بالذنب، ويتحدث عن التئام الجروح والمصلحة الوطنية".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وكتب نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.. أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك".

وأضاف: "ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك".

وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها".

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اقترح على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر الماضي.