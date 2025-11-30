خطورة الرشوة.. ندوة علمية بكلية التربية طفولة مبكرة بجامعة المنوفية

نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة توعوية تناولت موضوع "خطورة الرشوة"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية، والأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

ندوة علمية تثقيفية حول “خطورة الرشوة”

وخلال الندوة أكّد الشيخ علي الغباشي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الرشوة سلوك مدمّر للقيم الأخلاقية، يهدد روح الأمانة والمصداقية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالنزاهة والإخلاص في العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والشفافية، ويجسّد المبادئ التي حثّ عليها الدين الإسلامي.

كما شدّد فضيلته على أهمية ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة في مرحلة التعليم المبكر، باعتبارها أساسًا في بناء جيلٍ مسئول وواعٍ، قادر على مواجهة التحديات المجتمعية، والحفاظ على القيم الوطنية والدينية.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل برامج التوعية الدينية والأخلاقية داخل الجامعات، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي الرشيد، وغرس القيم السليمة بين الشباب.