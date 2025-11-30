فصل الكهرباء عن 9 قرى ومناطق بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خريطة فصل الكهرباء غدًا الإثنين، عن عدد من القرى والمناطق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة من قبل قطاع كهرباء كفر الشيخ.

وذكرت شركة الكهرباء أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: الحمراء وتوابعها، جزء من سنهور المدينة، السحماوي وتوابعها، حازق وتوابعها، بني بكار وتوابعها، مجلس قروي الوزارية وتوابعها، الإصلاح وتوابعها، محطات الري المطور بسيدي سالم، عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن فصل الكهرباء غدًا الاثنين عن هذه القرى والمناطق ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.