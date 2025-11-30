موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن توجه بعثه الزمالك إلى جوهانسبرج إستعدادا للعودة إلى مصر.

موعد عوده الزمالك إلي القاهرة

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعثة الزمالك تتوجه في الرابعة والنصف عصر اليوم إلى جوهانسبرج إستعدادا للعودة إلى مصر".

وتغادر في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا متجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة طيران داخلية لمدة ساعة تقريبًا.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صفحة مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التي خاضها الفريق أمس السبت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك من أجل التركيز الكامل على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس عاصمة مصر المقرر انطلاقها مع بداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في أولى مواجهاته بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.