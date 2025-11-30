قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو بالكنيست يهاجم طلب نتنياهو للعفو: ثماني سنوات انتظار ولم يعترف بالذنب
سفيرة الاتحاد الأوروبي: برامج جديدة للتعاون العلمي بين مصر وأوروبا قريبا
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير ينتقد غياب محمد عواد عن الزمالك أمام كايزر تشيفز

شوبير
شوبير
منار نور

انتقد الإعلامي أحمد شوبير غياب الحارس الدولي محمد عواد عن قائمة نادي الزمالك خلال مواجهة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معبّرًا عن اندهاشه من عدم وجوده حتى على مقاعد البدلاء.

وقال شوبير إن المنافسة بين عواد ومحمد صبحي مفيدة للفريق، مؤكداً أن الأهم هو مصلحة الزمالك، لكنه فوجئ بعدم تواجد عواد احتياطياً. وأشار إلى أن البعض أخبره بأن عواد غاضب، متمنياً ألا يكون ذلك صحيحاً، وأن يكون غيابه بسبب إصابة بسيطة أو وعكة صحية.

وأضاف شوبير أن هذا الموقف يأتي بعد أزمة سابقة تتعلق بالحارس المهدي سليمان قبل سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا، حيث تردد أنه تم تحويله للتحقيق، وهو ما نفاه اللاعب.

وكان الزمالك قد تعادل مع كايزر تشيفز بهدف لمثله، بعدما استقبل مرماه هدفاً في الوقت بدل الضائع نتيجة خطأ من الحارس محمد صبحي.

شوبير محمد عواد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير ينتقد غياب محمد عواد عن الزمالك أمام كايزر تشيفز

شوبير

أظهر وجهه السيئ.. شوبير يهاجم التحكيم الإفريقي

شوبير

ما تهدى شوية.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير بشأن نجله ومحمد صبحي

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد