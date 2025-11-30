شوبير ينتقد غياب محمد عواد عن الزمالك أمام كايزر تشيفز

انتقد الإعلامي أحمد شوبير غياب الحارس الدولي محمد عواد عن قائمة نادي الزمالك خلال مواجهة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معبّرًا عن اندهاشه من عدم وجوده حتى على مقاعد البدلاء.

وقال شوبير إن المنافسة بين عواد ومحمد صبحي مفيدة للفريق، مؤكداً أن الأهم هو مصلحة الزمالك، لكنه فوجئ بعدم تواجد عواد احتياطياً. وأشار إلى أن البعض أخبره بأن عواد غاضب، متمنياً ألا يكون ذلك صحيحاً، وأن يكون غيابه بسبب إصابة بسيطة أو وعكة صحية.

وأضاف شوبير أن هذا الموقف يأتي بعد أزمة سابقة تتعلق بالحارس المهدي سليمان قبل سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا، حيث تردد أنه تم تحويله للتحقيق، وهو ما نفاه اللاعب.

وكان الزمالك قد تعادل مع كايزر تشيفز بهدف لمثله، بعدما استقبل مرماه هدفاً في الوقت بدل الضائع نتيجة خطأ من الحارس محمد صبحي.