محامي رمضان صبحي يكشف تطورات حبسه وحالته النفسية

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب رمضان صبحي، آخر المستجدات في القضية المتهم فيها اللاعب بالتزوير، والتي تقرر حجزها للنطق بالحكم في 30 ديسمبر المقبل، وذلك بعد قرار المحكمة بحبس اللاعب على ذمة التحقيق.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية إن المحكمة قررت استمرار حبس رمضان صبحي حتى موعد الحكم، مؤكدًا أن اللاعب يقضي فترة حبسه حاليًا داخل السجن، ويتم التواصل معه بشكل طبيعي باعتباره متهمًا يحق لمحاميه زيارته.

وأضاف أن الحالة النفسية لرمضان صبحي صعبة نظرًا لكونه شابًا صغيرًا، إلا أنها تظل أمرًا خاصًا باللاعب.

كما وجه محامي اللاعب الشكر لناديي الأهلي وبيراميدز بعد إصدارهما بيانات رسمية لدعم رمضان صبحي، موضحًا أن الفريق القانوني لبيراميدز على تواصل مستمر معه منذ بداية الأزمة.

وأكد أن مستشاري النادي الأهلي يتابعون كذلك قضية اللاعب المتعلقة بالمنشطات كونه من أبناء النادي، مع وجود تنسيق كامل في هذا الملف، مشددًا على أن لكل قضية محاميها المختص.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي انضمام فريقه القانوني إلى هيئة الدفاع عن رمضان صبحي خلال القضية الحالية.